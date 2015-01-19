Асад: Сирия привержена поиску мирного выхода из кризиса путем диалога

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сирийское государство "привержено поиску мирного выхода из кризиса путем диалога", заявил президент САР Башар Асад.

"Мы укрепляем и расширяем процесс локальных примирений, который охватил многие районы страны", - сказал сирийский лидер, принимая в Дамаске генерального секретаря Межпарламентского союза (МПС) Мартина Чунгонга.

По словам Асада, "для успеха национального диалога в то же время необходимо продолжать борьбу с террором", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент САР призвал МПС и парламенты зарубежных стран "содействовать урегулированию конфликта в Сирии и оказывать эффективное давление на государства, вовлеченные в финансирование и вооружение бандформирований".

Со своей стороны, Чунгонг отметил на пресс-конференции в Дамаске после переговоров с Асадом , что в ходе своей поездки ознакомился "с реальной ситуацией в Сирии и подоплекой событий". По его убеждению, "парламентарии в состоянии помочь урегулированию сирийского кризиса".

"Террор несет угрозу мирным жителям во всех уголках планеты, и в рамках МПС мы намерены развернуть дискуссию о той роли, которую могут сыграть парламентарии для ограничения масштабов его распространения", - сообщил камерунский политик. Межпарламентский союз - старейшая международная организация, в которую входят 164 национальных парламента и 6 региональных межпарламентских объединений