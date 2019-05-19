​Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооружённые силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.

Как передает Report, об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«С 00:00 18 мая вооружённые силы Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб», — приводит РИА Новости сообщение.

В ЦПВС отметили, что боевики продолжают обстрелы позиций сирийских войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.

Как уточняется, с 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий.

«В результате обстрелов трое сирийских военнослужащих получили ранения», — сообщили в ведомстве.