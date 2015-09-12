Армия Сирии помешала боевикам прорваться в Дамаск

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сирийские военнослужащие предотвратили попытку отряда из 300 террористов прорвать окружение и пробиться к своим единомышленникам в пригород Дамаска Забадани.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в войсках. По его словам, боевики, вероятно, принадлежат к близкой «Аль-Каиде» организации «Фронт ан-Нусра».

«Военные взорвали установленную ранее цепь взрывных устройств, на которых подорвались десятки боевиков», — рассказал также источник.

Он добавил, что армия настигла оставшихся боевиков и уничтожила их.

Верховный суд России признал «Аль-Каиду» и «Джебхат ан-Нусра» террористическими организациями, деятельность которых в России официально запрещена.

Ранее сообщалось, что США примут 10 тысяч сирийских беженцев.