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    Армия Сирии помешала боевикам прорваться в Дамаск

    Ранее сообщалось, что США примут 10 тысяч сирийских беженцев

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сирийские военнослужащие предотвратили попытку отряда из 300 террористов прорвать окружение и пробиться к своим единомышленникам в пригород Дамаска Забадани.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в войсках. По его словам, боевики, вероятно, принадлежат к близкой «Аль-Каиде» организации «Фронт ан-Нусра».

    «Военные взорвали установленную ранее цепь взрывных устройств, на которых подорвались десятки боевиков», — рассказал также источник.

    Он добавил, что армия настигла оставшихся боевиков и уничтожила их.

    Верховный суд России признал «Аль-Каиду» и «Джебхат ан-Нусра» террористическими организациями, деятельность которых в России официально запрещена.

    Ранее сообщалось, что США примут 10 тысяч сирийских беженцев.

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