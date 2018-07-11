Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Сирии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ПВО Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает армия обороны Израиля.

"Израильскую границу пересек БПЛА из Сирии. Система воздушной обороны Patriot идентифицировала угрозу и отслеживала ее до перехвата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские силы обороны не допустят нарушений воздушного пространства страны и будут предпринимать действия против любых попыток причинить вред израильским гражданам.

В сообщении не уточняется принадлежность и тип беспилотника.