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    Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника из Сирии

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ПВО Израиля перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает армия обороны Израиля.

    "Израильскую границу пересек БПЛА из Сирии. Система воздушной обороны Patriot идентифицировала угрозу и отслеживала ее до перехвата", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что израильские силы обороны не допустят нарушений воздушного пространства страны и будут предпринимать действия против любых попыток причинить вред израильским гражданам.

    В сообщении не уточняется принадлежность и тип беспилотника.

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