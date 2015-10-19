​Армия Ирака прорвала линию обороны ИГИЛ

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Армия Ирака при поддержке курдского ополчения прорвала линию обороны боевиков "Иcламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в районе Хавиджа на юго-западе провинции Киркук.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции депутат парламента от провинции Халед аль-Мафражи.

"Первая оборонительная линия ИГИЛ в районе Хавиджа в Киркуке была полностью уничтожена в первые часы сегодняшнего дня под натиском армии, полиции, бойцов "пешмерга", народного ополчения и арабских племен", - отметил депутат.

Аль-Мафражи призвал военных бережно относиться к собственности тех гражданских лиц, которые оказались в заложниках у ИГИЛ, а губернатора Киркука - открыть "коридор безопасности" для беженцев из Хавиджа в Киркук.