Армии США и Израиля проведены в состояние повышенной готовности

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Как передает Report , об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, Соединенные Штаты и Израиль привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности. Кроме этого, Вооруженные силы Израиля отменили увольнения из расположения для боевых частей. Кроме этого, они призвали часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировали сигналы GPS.

Два иранских официальных лица сообщили изданию, что вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности.