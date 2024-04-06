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Армии США и Израиля проведены в состояние повышенной готовности

Армии США и Израиля проведены в состояние повышенной готовности Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 06:19
Армии США и Израиля проведены в состояние повышенной готовности

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, Соединенные Штаты и Израиль привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности. Кроме этого, Вооруженные силы Израиля отменили увольнения из расположения для боевых частей. Кроме этого, они призвали часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировали сигналы GPS.

Два иранских официальных лица сообщили изданию, что вооруженные силы в Иране также приведены в состояние повышенной боевой готовности.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və İsrail orduları yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

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