Арабские страны хотят проголосовать в СБ ООН по Палестине до конца дня

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Арабские страны в ООН нацелены провести голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о Палестине до конца дня.

Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Иордании при всемирной организации Дина Кавар, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Консультации продолжаются. Мы обсуждаем этот вопрос с секретариатом. Мы пытаемся договориться, чтобы голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Это технический вопрос", - сказала она.