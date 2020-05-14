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Американский континент обогнал Европу по случаям COVID-19

​Американский континент обогнал Европу по случаям COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,17 миллиона, умерли свыше 287 тысяч человек, Северная и Южная Америки обогнали Европу по числу заражений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 81 577 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 245. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 170 424, количество летальных исходов - 287 399.

Северная и Южная Америки обогнали Европу по случаям заражения - 1 781 564 инфицированных, в Старом Свете - 1 780 316.

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