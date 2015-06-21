​Американский эсминец Laboon входит в акваторию Черного моря

Баку. 21 Июня. REPORT.AZ/ Американский ракетный эсминец Laboon, на борту которого находятся вертолет SH-60 Sea Hawk, а также две пусковые установки, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" в это воскресенье минует проливы Босфор и Дарданеллы и выйдет в акваторию Черного моря.

Как передает Report, об этом пишет 21 июня официальное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники в военном руководстве и дипломатических кругах.

Минобороны России сообщало ранее, что за последние полтора года интенсивность боевой подготовки войск NАТО у границ РФ существенно выросла.

Ранее в акваторию Черного моря вошел французский разведывательный корабль «Дюпюи де Лом».