Афганские военные уничтожили не менее сотни боевиков за сутки

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 100 боевиков в ходе операций на территории страны за последние 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны Давлата Вазири.

Силовики провели операции против боевиков в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Вардак и Логар. В результате наступления военных было также изъято оружие террористов, о потерях среди представителей служб безопасности не сообщается.