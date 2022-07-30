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Аэропорт Кишинева вновь закрыт после сообщения о взрывном устройстве

Аэропорт Кишинева вновь закрыт после сообщения о взрывном устройстве Пассажиры и сотрудники аэропорта столицы Молдовы в субботу вновь эвакуированы из-за информации о заложенном взрывном устройстве.
Другие страны
30 июля 2022 г. 17:37
Аэропорт Кишинева вновь закрыт после сообщения о взрывном устройстве

Пассажиры и сотрудники аэропорта столицы Молдовы в субботу вновь эвакуированы из-за информации о заложенном взрывном устройстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба полиции республики.

"Поле звонка о минировании персонал и пассажиры аэропорта эвакуированы, полиция проверят сообщение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июле в правоохранительные органы Молдовы поступило больше 150 ложных сообщений о минировании госучреждений, из которых 20 касались аэропорта. Все они были ложными, однако полиция усилила меры безопасности в воздушной гавани: там круглосуточно дежурят дополнительные патрули, кинологи.

Законодательство Молдовы за ложное сообщение о минировании предусматривает наказание от штрафа в 42 тыс. леев (около 2,4 тыс. долларов) до двух лет лишения свободы.

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