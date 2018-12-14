Администрация США отложит повышение пошлин на китайские товары до 1 марта

Баку. 14 декБаку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Администрация США отложит повышение импортных пошлин в отношении китайской продукции на общую сумму $200 млрд до 1 марта следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.

По данным Bloomberg, официально данное решение будет закреплено в виде соответствующего документа, который уже в пятницу опубликуют в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства). Согласно ему, повышение пошлин будет отложено до 1 марта, отмечает агентство.