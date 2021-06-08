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27 человек погибли за сутки в Индии от ударов молний

27 человек погибли за сутки в Индии от ударов молний По меньшей мере 27 жителей индийского восточного штата Западная Бенгалия погибли за последние 24 часа от ударов молний. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.
Другие страны
8 июня 2021 г. 11:52
27 человек погибли за сутки в Индии от ударов молний

По меньшей мере 27 жителей индийского восточного штата Западная Бенгалия погибли за последние 24 часа от ударов молний. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Жертвами стали жители шести округов штата, среди погибших три женщины.

По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Правительство Западной Бенгалии выразило соболезнования семьям погибших и призвало жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.

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Версия на английском языке Lightning kills 27 people in India in one day

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