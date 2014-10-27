Действующий президент Бразилии Дилма Руссеф переизбрана на второй срок

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Действующий президент Бразилии Дилма Руссеф переизбрана на второй четырёхлетний срок.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, по данным избирательной комиссии, во втором туре за неё отдали голоса примерно 51,5% избирателей.

Победу Д.Руссеф уже подтвердил Верховный избирательный суд страны.

Д.Руссеф в победной речи призвала сограждан "к диалогу и единству во имя интересов отечества и народа", а также пообещала провести политическую реформу для повышения эффективности работы всех ветвей власти.

Отметим, что соперник Д.Руссеф во втором туре, председатель Бразильской социал-демократической партии Аэсиу Нэвиш заручился поддержкой примерно 48,5% избирателей.

Он признал своё поражение уже в ходе подсчёта бюллетеней.