Генсек СЕ: Украина столкнулась с открытой военной агрессией на своей территории

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Совете Европы считают, что Украина столкнулась с открытой военной агрессией на своей территории. Как cообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

“Мы понимаем, что Украина и украинский народ столкнулись сейчас с ситуацией открытой военной агрессии на территории Украины”, - заявил Т. Ягланд. По его словам, эта ситуация является следствием недоработок европейских организаций, которые были созданы после Второй мировой войны, в том числе и Совета Европы, который был создан для предупреждения возникновения подобных конфликтов на территории Европы. “Очевидно, есть четкое нарушение территориальной целостности Украины, а также принципа верховенства права, поскольку в уставе Совета Европы записано, что страны обязаны разрешать мирным путем все конфликты на территории стран-членов организации”, - заявил генеральный секретарь.

По его словам, на данный момент главным является вопрос о том, как можно достичь деэскалации конфликта мирным путем и какие шаги нужно предпринять, чтобы найти путь, который бы отвечал принципу работы организации.