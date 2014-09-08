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    Генсек ООН попривествовал соглашение о прекращении огня в Украине

    Пан Ги Мун назвал это событие «прорывом»

    Баку. 8 сентября. REPORT. AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал сообщения о том, что консультации в Минске между Контактной группой по Украине и представителями вооруженных групп  привели к договоренности о прекращении огня. Как сообщает Report, генсек ООН  назвал это событие «прорывом», который стал возможен, в том числе благодаря дискуссиям между президентами Украины и России. Пан Ги Мун призвал продолжить эти контакты.

    Пан Ги Мун призвал все международное сообщество совместно поддержать сегодняшние договоренности и действовать в интересах прочного мира, основанного на решении, которое обеспечит полное уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.

    Генеральный секретарь отметил, что прекращение военных действий позволит ООН и другим гуманитарным партнерам международного сообщества доставить в пострадавшие районы крайне необходимую гуманитарную помощь.

    Глава ООН вновь заявил, что кризис в Украине нельзя урегулировать военным путем. 

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