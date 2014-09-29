 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате столкновений в Гонконге пострадали 40 человек

    Тысячи протестующих провели сидячую забастовку, заблокировав деловой центр

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Гонконге в результате столкновений жителей города с полицией пострадали 40 человек.

    Как сообщает Report cо ссылкой на ВВС, беспорядки вспыхнули в связи с тем, что оппозиционно настроенные граждане требуют прямых выборов руководства местной администрации, ранее назначаемого подконтрольной Пекину коллегией выборщиков.

    В воскресенье в Гонконге тысячи протестующих провели так называемую сидячую забастовку, заблокировав деловой центр мегаполиса, где расположены административные здания.

    Данная протестная акция была организована движением Occupy Central, поставившим свей целью демократизацию выборов в Гонконге. Китай уже заблокировал в стране сервис по загрузке фотографий Instagram и хештэг Occupy Central в Твиттере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi