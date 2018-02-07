В Университете "College of Europe" в Польше прошло мероприятие, связанное с Азербайджаном

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В кампусе расположенного в Варшаве (Польша) Университета "College of Europe" прошло мероприятие под названием "Национальный день трех стран Южного Кавказа".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при организационной поддержке студентки Университета "College of Europe", активного члена Совета молодежи Польша-Азербайджан Наргиз Абдуллаевой и при содействии Конгресса азербайджанцев Европы.

Здесь также представили стенд азербайджанских вин, участникам мероприятия представили обширную информацию о древней истории нашей страны, литературе, музыке и национальной кухне.

Затем, в рамках программы, музыкальная группа "Trio Koscielna/Wypych/Ibadullayev" исполнила народную песню "Сары гялин".

В то же время были розданы подготовленные посольством Азербайджана в Польше брошюры информационного характера о нашей стране.

Для более близкого ознакомления участников мероприятия с Азербайджаном, с гостями были проведены викторины, представлены различные видеоклипы, в исполнении хора в составе студентов университета прозвучала песня "Эй хеят, сен не герибесен".