В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей

Программный координатор Международного института права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного в ООН, Джоэл Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета по правам человека ООН рассказала о военных и экологических преступлениях Армении п

Программный координатор Международного института права и развития (IRDG), расположенного в Женеве и аккредитованного в ООН, Джоэл Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета по правам человека ООН рассказала о военных и экологических преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, Фукс, выступившая в ходе интерактивного диалога со спецдокладчиком на тему "Последствия для прав человека экологически обоснованного здорового регулирования, удаления опасных веществ и отходов", отметила, что IRDG серьезно обеспокоено воздействием опасных отходов, особенно загрязнением территорий минами. Ведь это приводит к длительному неиспользованию обширных территорий в сельскохозяйственной сфере, серьезно сказывается на окружающей среде, производстве продуктов питания, уничтожаются источники средств к существованию.

Было отмечено, что представляемое ею НПО призывает Совет по правам человека и международную общественность принять дополнительные меры, поддержать мирные и миротворческие усилия на Южном Кавказе во имя охраны людей и окружающей среды.

"IRDG призывает к увеличению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо становиться причиной большего числа смертей и ранений в то время как мины могут быть с легкостью обезврежены", - добавила координатор.

Было доведено о сведения, что отсутствие карт минных полей может повлечь ряд социально-экономических и экологических последствий, потому что операционные и материально-технические расходы по обнаружению мин будут крайне высокими для страны и донорских организаций. Это может усилить давление на повестку дня в области развития, нанести ущерб праву на жизнь и разрушить экологический профиль региона.