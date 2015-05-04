​В России покажут фильм о боевом пути 416-й азербайджанской дивизии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Праздничное мероприятие в рамках Всероссийской акции "Мы — наследники Великой Победы" организует Нижегородское региональное отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса (НРО ВАК) в связи с 70-летним юбилеем Великой Победы во вторник, 5 мая.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Участие в мероприятии по случаю Дня Победы примут ветераны, официальные лица, представители общественности, а также гости из Москвы.

Вниманию зрителей будет представлен фильм, посвященный славному боевому пути 416-й азербайджанской дивизии. Также состоится презентация каталога, посвященного азербайджанцам, удостоенным звания Герой Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Завершится мероприятие культурной программой и фуршетом.

Напомним, что в Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли около 700 тыс. человек (из них более 10 тыс. — женщины). 300 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений.

За воинскую доблесть и подвиги свыше 400 тыс. азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, а 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, причем, Ази Асланов получил это звание дважды.

На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорьев Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Ранним утром 2 мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами.

В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов: азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всей, тогда общей страны, СССР. Бакинская нефть стала одним из ключевых факторов в победе над фашизмом.