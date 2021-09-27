В Осло открылась выставка, посвященная Дню памяти

При совместной организации школы азербайджанского языка в Осло и Норвежско-азербайджанской молодежной организации (NAYO) состоялась фотовыставка "Карабах – это Азербайджан", посвященная Дню памяти - 27 сентября.

При совместной организации школы азербайджанского языка в Осло и Норвежско-азербайджанской молодежной организации (NAYO) состоялась фотовыставка "Карабах – это Азербайджан", посвященная Дню памяти - 27 сентября.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, на выставке были представлены работы талантливого молодого фотографа Рустама Фармана Исмаилова, посвященные культурной столице Азербайджана - городу Шуше и Дню Победы, а также изготовленные учениками школы государственные флаги Азербайджана и Турции.

В ходе мероприятия учащиеся прочитали стихи о Родине. Ученик школы Шанай Шекари нарисовал на памятной доске цветок Харыбюльбюль. Другие ученики и родители также присоединились к его инициативе, на памятной доске они делились переполнявшими их чувствами.

В конце мероприятия участникам был вручен значок "Харыбюльбюль".