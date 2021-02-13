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В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида

В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида Мэр американского города Авентура штата Флорида Энид Вайсман объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти Ходжалинского геноцида.
Диаспора
13 февраля 2021 г. 10:16
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида

Мэр американского города Авентура штата Флорида Энид Вайсман объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти Ходжалинского геноцида.

Об этом местному бюро Report сообщила президент Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды Тойфа Эминова.

Т.Эминова отметила, что в заявлении мэра в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида говорится о гибели более 600 невинных граждан, в том числе женщин и детей, в результате резни, совершенной армянскими вооруженными силами против мирного азербайджанского населения в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В документе отмечается, что согласно доказательствам, имеющимся у международной правозащитной организации Human Rights Watch, Ходжалинский геноцид является крупнейшим военным преступлением в регионе.

По словам Т.Эминовой, мэр города сравнил Ходжалинский геноцид с Холокостом, совершенным фашистами против евреев.

Т.Эминова отметила, что данное заявление было принято в результате тесного сотрудничества Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды с мэром города Авентура.

Более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид.

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Версия на английском языке US city of Aventura declares February 26 a day of remembrance of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке ABŞ şəhərlərindən birində 26 fevral Xocalı soyqırımının anım günü elan edilib

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