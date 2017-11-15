В Москве отметили 100-летний юбилей генерала-азербайджанца

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Москва. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Керим Керимов - скромный азербайджанец, внесший вклад в освоение человечеством космоса". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею бывшего председателя Госкомиссии по управляемым полетам, генерал-лейтенанта Керима Керимова.

Посол в своей речи отметил выдающиеся заслуги соотечественника и секретность, в условиях которой протекала его жизнь.

"Мы, азербайджанцы, не знали, что, оказывается, председателем Государственной комиссии по управляемым полетам является наш соотечественник. Мне повезло познакомиться с ним при жизни, и я увидел, что это очень скромный человек. Глядя на него, невозможно было даже предположить, что этот человек обладает самыми высокими званиями и наградами в Советском Союзе", - заявил дипломат.

Директор гимназии №1583 имени К. Керимова, где проходило мероприятие, Светлана Дворянцева отметила, что школа гордится тем, что носит имя "космического генерала" и обещала воспитать в ее стенах таких же патриотов.

Соорганизатор мероприятия, президент Всероссийского азербайджанского конгресса Фазиль Гурбанов указал, что история азербайджанского и российского народов неразделима последние 200 лет и такие люди, как Керим Керимов, стали живой легендой этой дружбы.

Дочь основателя советской космической программы Наталья Королева вспомнила, что К. Керимов был частым гостем в их доме, отметила его дружелюбность и скромность.

По словам летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Александра Александрова, К. Керимов благодаря своей жизненной позиции всегда попадал в передовые сферы жизнедеятельности страны.

"Его трудоспособность, помноженная на высокую ответственность и патриотизм, вывела его на самые верхи. Даже не будь космической программы, уверен, что он стал бы известным ученым, научным деятелем. Это был достойный сын азербайджанского народа", - заявил Report А. Александров.