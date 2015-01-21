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    ​В Кременчуге открыли памятник мэру Олегу Бабаеву

    Памятник сделал харьковский скульптор Эльданиз Гурбанов

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 19 января в кременчугском сквере им. Олега Бабаева состоялось открытие памятника бывшему мэру Кременчуга и президенту ФК "Ворскла".

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, памятник изготовил харьковский скульптор Эльданиз Гурбанов – азербайджанец по происхождению, как и погибший Олег Мейданович.

    На установку композиции из бюджета города не потратили ни копейки, все расходы на себя взяли друзья Бабаева.

    Напомним, президент полтавского клуба был убит 26 июля 2014 года в Кременчуге.

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