​В Кременчуге открыли памятник мэру Олегу Бабаеву

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 19 января в кременчугском сквере им. Олега Бабаева состоялось открытие памятника бывшему мэру Кременчуга и президенту ФК "Ворскла".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, памятник изготовил харьковский скульптор Эльданиз Гурбанов – азербайджанец по происхождению, как и погибший Олег Мейданович.

На установку композиции из бюджета города не потратили ни копейки, все расходы на себя взяли друзья Бабаева.

Напомним, президент полтавского клуба был убит 26 июля 2014 года в Кременчуге.