В Израиле прошло мероприятие, приуроченное к 25-летию Азербайджана

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Израиле прошли мероприятия по случаю 25-летия независимости Азербайджана и еврейского Нового года.

Как сообщили Report в международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", мероприятие прошло в городе Акко, в котором проживает большая диаспора выходцев из Азербайджана.

В самом начале выступил первый вице-мэр города Акко Зеев Нойман, который поздравил израильский народ и азербайджанскую общину с двумя праздниками и пожелал укрепления дружественных связей между Израилем и Азербайджаном.

От имени Международной ассоциации Израиль-Азербайджан присутствующих поздравила член совета директоров ассоциации "АзИз", директор Азербайджанского Культурного Центра Егяна Сальман, которая напомнила, что Израиль был одним из первых государств, официально признавших независимость Азербайджана, и с того времени между двумя дружественными странами сохраняются и развиваются тесные взаимовыгодные связи в экономической, промышленной и культурной областях.

На официальной части открытия выступил также и генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак и координатор городских проектов министерства абсорбции для выходцев с Кавказа, член совета директоров "АзИз" Рауф Агаларов.

Поздравить собравшихся в АКЦ пришел первый вице-мэр Афулы Михаил Баркан, много лет проработавший в посольстве Израиля в Баку.

Мероприятие продолжилось выступлениями азербайджанских и израильских певцов.