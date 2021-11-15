В Игдыре состоялась церемония открытия Дома Азербайджана

14:20 В турецком городе Игдыр состоялась церемония открытия Дома Азербайджана. Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие было организовано совместно Госкомитетом и Игдырским объединением содействия азербайджанскому языку, исто

В турецком городе Игдыр состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие было организовано совместно Госкомитетом и Игдырским объединением содействия азербайджанскому языку, истории и культуре.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Турции и Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов Карабаха и всего тюркского мира.

На церемонии присутствовал губернатор Игдыра Х.Энгин Сарыибрагим, первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, депутаты Великого Национального собрания Турции - Шамиль Айым и Яшар Карадаг, генконсул Турции в Нахчыване Мехмет Эмин Кираз, ректор Игдырского университета Хаккы Алма, глава Службы безопасности Игдыра Огузхан Йонджа, глава жандармерии Игдыра Неждет Караджа, члены азербайджанской общины и представители местной общественности.

В ходе выступлений было отмечено, что историческая победа Азербайджана в Отечественной войне при политико-моральной поддержке Турции открыла новую славную страницу в истории государственности всего тюркского мира.

Участники мероприятия пожелали успехов в работе Дома Азербайджана в Игдыре. Было подчеркнуто, что это место станет родным не только для азербайджанцев, проживающих в Игдыре и прилегающих городах, но и для всех азербайджанцев. Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев вручил медаль “За отличие в работе диаспоры” главе Ассоциации дома Азербайджана в Игдыре, писателю и журналисту Сардару Унсалу.



Церемония завершилась фейерверком.