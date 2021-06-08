О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Харькове открылась школа азербайджанского языка "Xaры бюльбюль"

В Харькове открылась школа азербайджанского языка "Xaры бюльбюль" В Харькове состоялась церемония открытия школы азербайджанского языка "Xaры бюльбюль", созданной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой при Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ).
Диаспора
8 июня 2021 г. 13:48
В Харькове открылась школа азербайджанского языка Xaры бюльбюль

В Харькове состоялась церемония открытия школы азербайджанского языка "Xaры бюльбюль", созданной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой при Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ).

Как сообщили Report в Госкомитете, в торжественном мероприятии приняли участие члены функционирующих в Украине диаспорских организаций – Азербайджано-украинского общества "Достлуг" в Харькове, правления Лиги азербайджанцев Днепропетровска и представители местных государственных структур.

Гости подарили учащимся различные школьные принадлежности, художественную литературу на азербайджанском языке, а главное – учебники, изданные для диаспорских школ.

Выступая на церемонии, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов и другие поздравили наших соотечественников и их детей с открытием школы на азербайджанском языке, поблагодарили руководителя школы – председателя организации "Aйнур - Xaтун" Кифаят Джафарову.

В сентябре школа начнет функционировать и откроет свои двери перед учащимися. Здесь будет проходить обучение азербайджанскому языку и литературе, истории и другим дисциплинам. Было отмечено, что родной язык является самым большим достоянием любого народа, и детям азербайджанцев, проживающих за рубежом, наряду с интеграцией в местное общество, не следует забывать родного языка, они должны в совершенстве владеть им.

В рамках мероприятия с ведущими лицами функционирующих в Харькове азербайджанских диаспорских организаций также был проведен обстоятельный обмен мнениями по различным актуальным вопросам, касающимся развития диаспоры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarkovda "Xarı bülbül" Azərbaycan dili məktəbi açılıb

Самое важное

Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
8 июня 2021 г. 14:16
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
8 июня 2021 г. 13:49
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
Оперштаб: Владельцев ресторанов будут наказывать за организацию концертов
8 июня 2021 г. 13:19
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
7 июня 2021 г. 17:25
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
7 июня 2021 г. 16:32
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
7 июня 2021 г. 16:06
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ
5 июня 2021 г. 12:56
Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО
Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО
5 июня 2021 г. 12:18
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi