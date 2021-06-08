В Харькове открылась школа азербайджанского языка "Xaры бюльбюль"

В Харькове состоялась церемония открытия школы азербайджанского языка "Xaры бюльбюль", созданной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой при Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ).

В Харькове состоялась церемония открытия школы азербайджанского языка "Xaры бюльбюль", созданной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой при Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ).

Как сообщили Report в Госкомитете, в торжественном мероприятии приняли участие члены функционирующих в Украине диаспорских организаций – Азербайджано-украинского общества "Достлуг" в Харькове, правления Лиги азербайджанцев Днепропетровска и представители местных государственных структур.

Гости подарили учащимся различные школьные принадлежности, художественную литературу на азербайджанском языке, а главное – учебники, изданные для диаспорских школ.

Выступая на церемонии, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов и другие поздравили наших соотечественников и их детей с открытием школы на азербайджанском языке, поблагодарили руководителя школы – председателя организации "Aйнур - Xaтун" Кифаят Джафарову.

В сентябре школа начнет функционировать и откроет свои двери перед учащимися. Здесь будет проходить обучение азербайджанскому языку и литературе, истории и другим дисциплинам. Было отмечено, что родной язык является самым большим достоянием любого народа, и детям азербайджанцев, проживающих за рубежом, наряду с интеграцией в местное общество, не следует забывать родного языка, они должны в совершенстве владеть им.

В рамках мероприятия с ведущими лицами функционирующих в Харькове азербайджанских диаспорских организаций также был проведен обстоятельный обмен мнениями по различным актуальным вопросам, касающимся развития диаспоры.