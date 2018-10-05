В Грузии политики-азербайджанцы высказали обвинения в адрес друг друга

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ Депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев и представитель оппозиционной Партии Европейская Грузия Ахмед Имамгулиев высказали обвинения в адрес друг друга.

Как сообщает грузинское бюро Report, Р.Гаджиев обвинил А.Имамгулиева в использовании в преддверии выборов не поступивших в вузы азербайджанцев в собственных политических целях.

Депутат призвал абитуриентов не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в политических играх: "До сих пор ни один из не поступивших в вузы абитуриентов-азербайджанцев не обратился ко мне. Я сам обратился к нескольким абитуриентам и пригласил обсудить вопрос".

Р.Гаджиев заявил о готовности ко встрече с абитуриентами и обсуждению с ними путей решения беспокоящих их вопросов.

В свою очередь, А.Имамгулиев сказал, что как член парламентского комитета по вопросам образования, Р.Гаджиев должен интересоваться вопросом касательно абитуриентов-азербайджанцев: "Представленные в парламенте депутаты-азербайджанцы должны поддерживать молодежь. Проводимые абитуриентами акции не носят никакого политического характера. Как говорит Руслан Гаджиев, если игра построена, пусть ради игры сам придет и поддержит молодежь. Наша главная цель заключается в том, чтобы азербайджанской молодежи Грузии была предоставлена возможность продолжить учебу".

Отметим, что сегодня группа не поступивших в грузинские вузы абитуриентов-азербайджанцев провела акцию перед министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии. Акцию поддержали А.Имамгулиев и обучающиеся в вузах студенты-азербайджанцы.