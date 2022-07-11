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В Эстонии проведены работы по реконструкции парка, который является символом дружбы между нашими народами

В Эстонии проведены работы по реконструкции парка, который является символом дружбы между нашими народами Церемония открытия парка, построенного как символ исторических отношений и дружбы между нашими странами и народами, состоялась в районе Кристийне города Таллинн, столицы Эстонии.
Диаспора
11 июля 2022 г. 20:08
В Эстонии проведены работы по реконструкции парка, который является символом дружбы между нашими народами

Церемония открытия парка, построенного как символ исторических отношений и дружбы между нашими странами и народами, состоялась в районе Кристийне города Таллинн, столицы Эстонии.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В церемонии приняли участие вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, глава исполнительной власти района Кристийне Яанус Рийбе, председатель Эстонско-азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев, представители местной общины и азербайджанской диаспоры.

Сообщается, что на работы по реконструкции и благоустройству парка из городского бюджета Таллинна выделено 190 635 евро. В парке установили новый фонтан, систему освещения, обновили ландшафтный дизайн и установили новые скамейки.

Следует отметить, что по случаю 100-летия Азербайджанской Республики и Эстонской Республики состоялось 11 октября 2018 года состоялась торжественная церемония открытия парка, который был построен как символ исторических отношений между двумя народами и дружбы, между Сураханским районом Баку и районом Кристийне Таллинна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniyada xalqlarımız arasında dostluğun rəmzi olan parkda yenidənqurma işləri aparılıb

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