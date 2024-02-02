В Будапеште прошел Международный форум молодежи азербайджанской диаспоры

По случаю 2 февраля - Дня молодежи - в столице Венгрии, Будапеште, при организации Азербайджанского дома прошел Международный форум молодежи азербайджанской диаспоры.

По случаю 2 февраля - Дня молодежи - в столице Венгрии, Будапеште, при организации Азербайджанского дома прошел Международный форум молодежи азербайджанской диаспоры.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в форуме на тему "Деятельность молодежи азербайджанской диаспоры в постконфликтный период: перспективы и вызовы" приняли участие 120 азербайджанцев из 40 стран, в том числе из Венгрии.

В мероприятии приняли участие руководители студенческих и молодежных организаций, действующих за рубежом, азербайджанцы, представленные в международных организациях, лауреаты международных конкурсов, молодые предприниматели, а также посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагызаде, заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков и сотрудник Министерства молодежи и спорта Рустам Абдуллаев.

Участники форума приняли итоговое заявление, в котором выразили поддержку кандидатуре Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, назначенных в Азербайджане на 7 февраля. В заявлении также говорится, что азербайджанская молодежь намерена принять активное участие в голосовании в день выборов.