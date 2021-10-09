Украинский министр призвал азербайджанскую молодежь к активному сотрудничеству

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт встретился с главой Ассамблеи национальностей Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшаном Тагиевым

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт встретился с главой Ассамблеи национальностей Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшаном Тагиевым.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, во время встречи Р. Тагиев проинформировал о новых проектах, реализуемых этническими меньшинствами, в том числе азербайджанцами.

По его словам, этнические меньшинства проявляют все больше активности в общественно-политической жизни и спортивной сфере, а также в избирательных органах, организуют все больше культурных и социальных мероприятий.

В. Гутцайт заявил, что в Украине проживают представители различных национальностей, и ярким примером их активного участия во всех сферах является Союз азербайджанской молодежи Украины.

Министр также высоко оценил активность азербайджанской молодежи и призвал их к активному сотрудничеству в рамках различных проектов. В заключение был обсужден вопрос подписания меморандума о взаимном сотрудничестве между министерством и Ассамблеей.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Андрей Чесноков, замдиректора департамента молодежной политики Олеся Кравченко.