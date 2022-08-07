Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи встретились с блогерами

В рамках организованного в городе Шуша III Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась встреча с известными азербайджанскими блогерами.

В рамках организованного в городе Шуша III Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялась встреча с известными азербайджанскими блогерами.

Как сообщает Report, во встрече, проведенной под модераторством советника председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Джахида Кязымова, приняли участие главный редактор сайта 365.az, блогер Кюбра Магеррамова и руководитель компании influenser marketinq Алия Джалил.

Сообщив, что родственники с отцовской стороны являются выходцами из Шуши, Кюбра Магеррамова отметила, что организация лагеря для диаспорской молодежи в нашей культурной столице – очень важное событие: “В каком бы уголке мира вы ни находились, эти родные земли всегда будет придавать вам силы”.

Подчеркнув, что во время информационной войны, проводимой против нашей страны в ходе Отечественной войны, столкнулась с различными провокациями, главный редактор отметила, что вопреки всем трудностям получала мощную поддержку от диаспорской молодежи: “Наша молодежь, проживающая в различных уголках мира, тут же делилась в социальных сетях распространяемой нашими сайтами информацией с хештегами “Карабах – это Азербайджан!”, “Свободная Шуша”, “Помолись за Гянджу!” и пр. Благодаря вам мы получили это преимущество в информационной войне”.

Aлия Джалил сказала, что наша молодежь одержала победу как на поле боя, так и в информационной войне: “Мы победили и в окопе, и в социальных медиа. Благодарю всех вас за это”.

Высказывание Кюбры Магеррамовой “Mне кажется самым сильным influencer в нашей стране стал господин Президент Ильхам Алиев. Bсе наши граждане и азербайджанцы мира, даже я, которой нет в “Twitter”, подписались на его страницу, чтобы тут же узнать о происходящем” было встречено участниками лагеря аплодисментами.

Блогеры призвали диаспорскую молодежь пропагандировать азербайджанские реалии логично и организованно и дали свои рекомендации в этом направлении.

Мероприятие было продолжено в интерактивном формате ответов на вопросы.