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Стали известны подробности гибели бойца-азербайджанца в Киеве

Стали известны подробности гибели бойца-азербайджанца в Киеве Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб 27 марта во время обороны украинской столицы Киева.
Диаспора
8 апреля 2022 г. 10:55
Стали известны подробности гибели бойца-азербайджанца в Киеве

Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб 27 марта во время обороны украинской столицы Киева.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице добровольческой группы "Карпатская Сечь" в Facebook.

Гасанов, 1993 года рождения, был кадровым военным, командиром снайперской группы, также был участником Второй карабахской войны.

Он принимал участие в боях с первых дней нападения России на Украину.
На странице группы приводятся слова Гасанова: "Когда я вижу, как гибнут женщины, дети, пожилые люди, я должен защищать их"; "Каждый мужчина должен выйти на защиту против зла, независимо от страны, где это происходит".

Эльнур погиб вместе с Давидом Гобергишвили, также добровольцем "Карпатской Сечи", проводя разведку вражеских позиций в Ирпене. Оба попали под минометный обстрел.

"Вечная слава Эльнуру Гасанову! Слава Азербайджану! Слава Украине! " - говорится в публикации на странице.

Эльнур Гасанов был женат, у него остались двое детей и беременная жена.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKiyevdə azərbaycanlı döyüşçünün həlak olmasının təfərrüatı məlum olub

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