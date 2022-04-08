Стали известны подробности гибели бойца-азербайджанца в Киеве

Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб 27 марта во время обороны украинской столицы Киева.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице добровольческой группы "Карпатская Сечь" в Facebook.
Гасанов, 1993 года рождения, был кадровым военным, командиром снайперской группы, также был участником Второй карабахской войны.
Он принимал участие в боях с первых дней нападения России на Украину.
На странице группы приводятся слова Гасанова: "Когда я вижу, как гибнут женщины, дети, пожилые люди, я должен защищать их"; "Каждый мужчина должен выйти на защиту против зла, независимо от страны, где это происходит".
Эльнур погиб вместе с Давидом Гобергишвили, также добровольцем "Карпатской Сечи", проводя разведку вражеских позиций в Ирпене. Оба попали под минометный обстрел.
"Вечная слава Эльнуру Гасанову! Слава Азербайджану! Слава Украине! " - говорится в публикации на странице.
Эльнур Гасанов был женат, у него остались двое детей и беременная жена.