Стали известны подробности гибели бойца-азербайджанца в Киеве

Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб 27 марта во время обороны украинской столицы Киева.

Азербайджанец Эльнур Гасанов погиб 27 марта во время обороны украинской столицы Киева.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице добровольческой группы "Карпатская Сечь" в Facebook.

Гасанов, 1993 года рождения, был кадровым военным, командиром снайперской группы, также был участником Второй карабахской войны.

Он принимал участие в боях с первых дней нападения России на Украину.

На странице группы приводятся слова Гасанова: "Когда я вижу, как гибнут женщины, дети, пожилые люди, я должен защищать их"; "Каждый мужчина должен выйти на защиту против зла, независимо от страны, где это происходит".

Эльнур погиб вместе с Давидом Гобергишвили, также добровольцем "Карпатской Сечи", проводя разведку вражеских позиций в Ирпене. Оба попали под минометный обстрел.

"Вечная слава Эльнуру Гасанову! Слава Азербайджану! Слава Украине! " - говорится в публикации на странице.

Эльнур Гасанов был женат, у него остались двое детей и беременная жена.