Председатель диаспоры: Состояние попавшего в ДТП в России азербайджанца остается средней тяжести - ФОТО

Состояние одного из граждан Азербайджана, пострадавших в результате ДТП в Ставропольском крае России с участием следовавшего по маршруту Ростов-Баку микроавтобуса, остается тяжелым.

Об этом российскому бюро Report сообщил президент Центра национальной культуры Азербайджана "Одлар Юрду" в Ставропольском крае Фахраддин Ярыев.

"Состояние Бабашаха Гашимова остается средней тяжести. На данный момент он находится в 4-й центральной больнице Ставрополя. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы посещаем всех пострадавших, интересуемся их состоянием", - сказал Ф.Ярыев.

По его словам, о случившемся проинформировано посольство Азербайджана в России и губернатор края: "Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил медработникам оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. О случившемся мы проинформировали все госструктуры. Через несколько дней некоторых пострадавших выпишут".

Отметим, что вечером 4 ноября следовавший по маршруту Ростов-Баку микроавтобус попал в ДТП. В результате аварии пострадали 9 граждан Азербайджана.