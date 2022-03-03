О нас
Аудио новости

Сегодня 150 азербайджанцев эвакуированы из Одессы

Сегодня 150 азербайджанцев эвакуированы из Одессы Сегодня из Одессы были эвакуированы 150 азербайджанцев.
Диаспора
3 марта 2022 г. 12:59
Сегодня 150 азербайджанцев эвакуированы из Одессы

Сегодня из Одессы были эвакуированы 150 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшан Гулиев.

Он отметил, что вчера из этого города были эвакуированы около 120 человек: "Эвакуированные сегодня соотечественники направлены на границу с Молдовой. Там их разместят сотрудники посольства. Здесь очень сложно найти транспортное средство, однако с поступлением обращений и после того, как наберется определенное число людей, мы их отправляем".

Председатель организации подчеркнул, что ситуация в Одессе сейчас стабильная: "В Одесской области находятся 30 тыс. азербайджанцев. Мы не можем сказать, сколько человек всего выехали отсюда. Очень многие уезжали из города на своих машинах, не предупредив нас".

Руководитель функционирующего в Будапеште Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли сказал, что вчера 10 азербайджанцев перешли в Венгрию: "Шестеро наших соотечественников отправлены в Азербайджан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 150 Azerbaijanis evacuated from Odessa today 
Версия на азербайджанском языке Bu gün 150 azərbaycanlı Odessadan təxliyə olunub

Другие новости из категории

Сегодня планируется эвакуировать в Польшу около 800 азербайджанцев
Сегодня планируется эвакуировать в Польшу около 800 азербайджанцев
2 марта 2022 г. 14:53
27 граждан Азербайджана перешли из Украины в Венгрию
27 граждан Азербайджана перешли из Украины в Венгрию
2 марта 2022 г. 14:15
Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу
Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу
2 марта 2022 г. 12:25
Изменился телефонный номер оперштаба Рады азербайджанцев Украины
Изменился телефонный номер оперштаба Рады азербайджанцев Украины
2 марта 2022 г. 12:00
Эвакуация азербайджанцев из Харькова продолжается
Эвакуация азербайджанцев из Харькова продолжается
2 марта 2022 г. 11:08
В Венгрию эвакуирован из Украины 21 гражданин Азербайджана
В Венгрию эвакуирован из Украины 21 гражданин Азербайджана
1 марта 2022 г. 16:04
Посольство обратилось к приехавшим на отдых из Украины в Египет азербайджанцам
Посольство обратилось к приехавшим на отдых из Украины в Египет азербайджанцам
1 марта 2022 г. 15:34
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
1 марта 2022 г. 10:19
Азербайджанские студенты, вывезенные из Киева, отправлены в Молдову
Азербайджанские студенты, вывезенные из Киева, отправлены в Молдову
1 марта 2022 г. 00:25
Госкомитет: 10 азербайджанских студентов вывезены из Киева
Госкомитет: 10 азербайджанских студентов вывезены из Киева
28 февраля 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi