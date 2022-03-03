Сегодня 150 азербайджанцев эвакуированы из Одессы

Сегодня из Одессы были эвакуированы 150 азербайджанцев.

Сегодня из Одессы были эвакуированы 150 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшан Гулиев.

Он отметил, что вчера из этого города были эвакуированы около 120 человек: "Эвакуированные сегодня соотечественники направлены на границу с Молдовой. Там их разместят сотрудники посольства. Здесь очень сложно найти транспортное средство, однако с поступлением обращений и после того, как наберется определенное число людей, мы их отправляем".

Председатель организации подчеркнул, что ситуация в Одессе сейчас стабильная: "В Одесской области находятся 30 тыс. азербайджанцев. Мы не можем сказать, сколько человек всего выехали отсюда. Очень многие уезжали из города на своих машинах, не предупредив нас".

Руководитель функционирующего в Будапеште Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли сказал, что вчера 10 азербайджанцев перешли в Венгрию: "Шестеро наших соотечественников отправлены в Азербайджан".