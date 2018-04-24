Рамиз Мехтиев представил Фуада Мурадова коллективу Госкомитета по работе с диаспорой

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов представлен коллективу комитета.

Как сообщает Report, Ф.Мурадова коллективу представил руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Отметим, что согласно подписанному 23 апреля президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, Фуад Мурадов назначен председателем Госкомитета по работе с диаспорой.

Напомним, что до этого Ф.Мурадов был председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Ранее должность председателя Госкомитета по работе с диаспорой занимал Назим Ибрагимов.