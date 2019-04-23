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Для участия во II Летнем лагере диаспорской молодежи поступили обращения из 44 стран

Пройдет II Летний лагерь диаспорской молодежи
© Report

Завершился срок обращений для участия во II Летнем лагере диаспорской молодежи Азербайджана "Насими 650" в Шемахе. 

Об этом Report заявили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой. 

Для участия в лагере обратились 352 представителя молодежи из 44 стран.

"Уже приступили к интервью с молодежью", - сказали в Госкомитете. 

Отметим, что II Летний лагерь диаспорской молодежи Азербайджана пройдет 8-14 июля. Цель проекта - собрать вокруг единой платформы азербайджанскую молодежь, живущую в различных странах мира и еще ближе познакомить их с Азербайджаном. Лагерь посвящен 650-летию Имадеддина Насими. 

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