Для участия во II Летнем лагере диаспорской молодежи поступили обращения из 44 стран

Завершился срок обращений для участия во II Летнем лагере диаспорской молодежи Азербайджана "Насими 650" в Шемахе.
Об этом Report заявили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.
Для участия в лагере обратились 352 представителя молодежи из 44 стран.
"Уже приступили к интервью с молодежью", - сказали в Госкомитете.
Отметим, что II Летний лагерь диаспорской молодежи Азербайджана пройдет 8-14 июля. Цель проекта - собрать вокруг единой платформы азербайджанскую молодежь, живущую в различных странах мира и еще ближе познакомить их с Азербайджаном. Лагерь посвящен 650-летию Имадеддина Насими.
Səid QəribАвтор новости