Президент: Толерантность в Азербайджане является образом жизни

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "При организаторстве Международного центра Низами Гянджеви проходит VI Глобальный бакинский форум. В короткие сроки этот институт превратился в важную платформу, создает возможность для обсуждения вопросов глобального значения".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на VI Глобальном Бакинском форуме заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для участия в мероприятии в Азербайджан прибыли представители более 50 стран:

"Мы принимаем более 500 гостей. Среди них действующие главы государств и правительств 47 стран, политики, видные ученые, интеллигенция, активисты гражданского общества. Я уверен, что в рамках этого мероприятия мы обсудим самые главные вопросы повестки дня в области международных отношений. Я знаю, что мы выдвинем рекомендации по обеспечению безопасности, стабильности во всем мире. В Азербайджане проводился ряд международных мероприятий. Эти мероприятия служат сотрудничеству, создают основу для устранения пустот".

"Наши цели направлены на усиление стабильности, безопасности для взаимного сосуществования народов. Толерантность в Азербайджане – образ жизни", - добавил глава государства.