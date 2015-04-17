Премьер-министр Мальты прибудет с визитом в Баку

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в конце апреля прибудет с визитом в Баку. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой. Целью визита является участие в III Глобальном форуме открытых обществ, организуемом Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. Глава правительства Мальты присоединится к обсуждениям в рамках темы "Европейский союз и его политика соседства".

Отметим, что Джозеф Мускат в рамках своего визита в Азербайджан в декабре 2014 года провел ряд официальных встреч, на которых обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

41-летний Дж.Мускат долгое время работал радиожурналистом, затем был избран депутатом, руководил партией лейбористов. В 2013 году он был назначен на пост премьер-министра страны.