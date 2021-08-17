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Представители азербайджанской диаспоры посетят Шушу

Представители азербайджанской диаспоры посетят Шушу Государственный комитет по работе с диаспорой регулярно организует визиты представителей диаспоры, иностранных журналистов и научных деятелей в Шушу, а также в другие в освобожденные от оккупации районы.
Диаспора
17 августа 2021 г. 05:12
Представители азербайджанской диаспоры посетят Шушу

Государственный комитет по работе с диаспорой регулярно организует визиты представителей диаспоры, иностранных журналистов и научных деятелей в Шушу, а также в другие в освобожденные от оккупации районы.

Как передает Report, 17 августа в Шушу состоится визит второй группы представителей диаспоры, находящейся в Азербайджане.

В ходе однодневного визита, они посетят главную площадь "Базарбашы", Джыдыр дюзю, площадь "Расстрелянных памятников", где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты выдающихся корифеев азербайджанской культуры, ознакомятся с тем, в каком состоянии сегодня находится дом Хуршидбану Натаван, мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага, а также другие основные достопримечательности города.

Наши соотечественники будут подробно проинформированы об истории, культуре Шуши и о строительных работах, проводимых здесь по поручению руководства страны.

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Версия на азербайджанском языке Diaspor nümayəndələri bu gün Şuşada bir sıra yerləri ziyarət edəcəklər

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