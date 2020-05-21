Представитель азербайджанцев Дагестана и члены его семьи заразились коронавирусом

Полномочный представитель по делам азербайджанцев главы Дербентского городского округа Республики Дагестан РФ Гани Панаев и члены его семьи заразились коронавирусом.

Об этом в заявлении Report сказал сам Г.Панаев.

"Члены моей семьи болеют уже более 10-ти дней. Что касается меня, я являюсь носителем вируса еще раньше. Однако не чувствовал недуга и поэтому заразил членов семьи", - сказал полномочный представитель.

По словам Г.Панаева, он заразился коронавирусом при контакте с людьми, ожидающими открытия границы с Азербайджаном в приграничном с Азербайджаном российском регионе: "Я контактировал с людьми и думал, что не заражусь. После отправки 19 мая 120-ти азербайджанцев, я почувствовал недомогание и обратился к врачу, который и поставил мне данный диагноз. Больны также моя супруга, сын, две дочери, мать и невестка. Иммунитет у меня сильный и поэтому за это время я не ощущал какого-либо беспокойства. Однако теперь уже ощущаю некоторую слабость, так как держу пост и немного ослабел. Мне пришлось самоизолироваться. Мы решили не обращаться в больницу из-за отсутствия необходимых условий. Сейчас у всех нас температура не опускается ниже 37,2 градусов".