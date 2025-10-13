Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ОТГ запустила программу стажировки для официальных лиц диаспоральных структур

    Диаспора
    • 13 октября, 2025
    • 18:10
    Официальные лица диаспорских структур стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) находятся с визитом в Азербайджане для участия во II программе INTERNSHIP (стажировка).

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

    Первый заместитель председателя Госкомитета Валех Гаджиев предоставил информацию о многогранной диаспорской политике, реализуемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, создании ОТГ и Госкомитета, а также рассказал о важности расширения сотрудничества между институтами.

    Представители диаспорских структур из Казахстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра, Турции и Венгрии рассказали о политике своих стран в отношении диаспоры и проводимой работе, а также подчеркнули важность укрепления солидарности тюркского мира и междиаспорского сотрудничества.

    Затем участники программы стажировки затем отправились в Шушу и Ханкенди.

