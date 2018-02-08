Обнародовано число азербайджанцев, проживающих в Анталье

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Анталье проживают 3217 азербайджанцев. Как сообщает Report со ссылкой на “Gercekalanya”, об этом говорится в отчете Статистической организации Турции.

Согласно данным отчета, в 2017 году численность иностранцев в Анталье составляла 57423 человек, в целом, в прошлом году право на проживание в Турции было предоставлено 919 тыс. 61 иностранцу.

Среди проживающих в Анталье иностранцев по количеству лидируют россияне, их в Анталье 8059 человек. На втором месте – немцы (7545 человек). Далее следуют граждане Кыргызстана (5840 человек), Украины (5114 человек), Казахстана (4242 человек), Ирана (3052 человек), Ирака (3046 человек) и Грузии (1520 человек).

В отчете отмечается, что Турция занимает 3-е место в мире по количеству проживающих в стране иностранцев.