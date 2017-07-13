Награждены сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой - СПИСОК

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в области строительства азербайджанской диаспоры награждаются следующие лица:

медалью "Терегги"

Гумбатов Сураддин Мамедгусейн оглу

Гасымов Кьявус Сафа оглу

Мамедов Ильхам Гаджи оглу

Велиев Джаваншир Ингилаб оглу.

медалью "За отличие на государственной службе"

Керимова Нушаба Рагим гызы

Тебризли Арзу Сирус гызы

Захидова Ладан Вахаб гызы.

Другим распоряжением президента, за заслуги в области строительства азербайджанской диаспоры Нариману Ахмедага оглу Гурбанову присвоено почетное звание "Заслуженный государственный служащий".