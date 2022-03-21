О нас
Аудио новости

На западе Украины организованы временные убежища для азербайджанцев

На западе Украины организованы временные убежища для азербайджанцев За последние 10 дней через город Винница из Украины были эвакуированы около 50 азербайджанских семей
Диаспора
21 марта 2022 г. 11:15
На западе Украины организованы временные убежища для азербайджанцев

За последние 10 дней через город Винница из Украины были эвакуированы около 50 азербайджанских семей.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом рассказал глава Общества азербайджанцев Винницкой области Алиш Сафаров.

Он отметил, что возглавляемое им общество оказывает помощь в эвакуации не только азербайджанцев, но и пожилых, женщин и детей из Украины. Сафаров подчеркнул, что в настоящее время этот процесс продолжается.

Он также отметил, что для азербайджанцев и украинцев, выезжающих из горячих точек страны, организованы временные убежища в Закарпатской области Украины, чтобы эвакуированные семьи не оставались на улицах в ожидании своей очереди в пограничной зоне. В то же время азербайджанцы Винницы оказывают помощь раненым азербайджанцам, которые воюют в рядах украинской армии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijanis set up temporary shelters in western Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Ukraynanın qərbində müvəqqəti sığınacaqlar təşkil edir

Другие новости из категории

В Париже для детей организован праздник Новруз
ФотоВ Париже для детей организован праздник Новруз
20 марта 2022 г. 15:36
В Париже прошла первая научная конференция в связи с праздником Новруз
ФотоВ Париже прошла первая научная конференция в связи с праздником Новруз
20 марта 2022 г. 11:16
Эвакуирован последний из раненых в Харькове азербайджанских водителей 
Эвакуирован последний из раненых в Харькове азербайджанских водителей 
19 марта 2022 г. 10:44
Глава МВД Грузии: Дело общественной активистки Байрамовой взято под контроль
Глава МВД Грузии: Дело общественной активистки Байрамовой взято под контроль
17 марта 2022 г. 17:44
Председатель Азербайджанского общества выведена из окружения в Мариуполе
Председатель Азербайджанского общества выведена из окружения в Мариуполе
15 марта 2022 г. 18:41
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Азербайджанская молодежь дала старт гуманитарной акции в Украине
ФотоАзербайджанская молодежь дала старт гуманитарной акции в Украине
11 марта 2022 г. 13:12
Азербайджанцы Грузии поддерживают ужесточение борьбы с дискриминацией
Азербайджанцы Грузии поддерживают ужесточение борьбы с дискриминацией
9 марта 2022 г. 15:03
Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию
ФотоЕще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию
5 марта 2022 г. 16:08
Офицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам
ФотоОфицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам
5 марта 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi