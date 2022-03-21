На западе Украины организованы временные убежища для азербайджанцев

За последние 10 дней через город Винница из Украины были эвакуированы около 50 азербайджанских семей.
Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом рассказал глава Общества азербайджанцев Винницкой области Алиш Сафаров.
Он отметил, что возглавляемое им общество оказывает помощь в эвакуации не только азербайджанцев, но и пожилых, женщин и детей из Украины. Сафаров подчеркнул, что в настоящее время этот процесс продолжается.
Он также отметил, что для азербайджанцев и украинцев, выезжающих из горячих точек страны, организованы временные убежища в Закарпатской области Украины, чтобы эвакуированные семьи не оставались на улицах в ожидании своей очереди в пограничной зоне. В то же время азербайджанцы Винницы оказывают помощь раненым азербайджанцам, которые воюют в рядах украинской армии.