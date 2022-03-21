На западе Украины организованы временные убежища для азербайджанцев

За последние 10 дней через город Винница из Украины были эвакуированы около 50 азербайджанских семей

За последние 10 дней через город Винница из Украины были эвакуированы около 50 азербайджанских семей.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом рассказал глава Общества азербайджанцев Винницкой области Алиш Сафаров.

Он отметил, что возглавляемое им общество оказывает помощь в эвакуации не только азербайджанцев, но и пожилых, женщин и детей из Украины. Сафаров подчеркнул, что в настоящее время этот процесс продолжается.

Он также отметил, что для азербайджанцев и украинцев, выезжающих из горячих точек страны, организованы временные убежища в Закарпатской области Украины, чтобы эвакуированные семьи не оставались на улицах в ожидании своей очереди в пограничной зоне. В то же время азербайджанцы Винницы оказывают помощь раненым азербайджанцам, которые воюют в рядах украинской армии.