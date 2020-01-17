На нидерландской туристической выставке предотвращена провокация армян

В международном выставочном комплексе Яарбеурс, расположенном в нидерландском городе Утрехт, организована традиционная туристическая выставка, Армению на выставке представили 3, Грузию – 8 туристических компаний.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Координатор координационного совета нидерландско-бельгийских азербайджанцев Эмиль Алиев во время ознакомления с выставкой среди выставленных материалов заметил факты провокации против территориальной целостности Азербайджана.

В выставке туристические компании Грузии и Нидерландов оккупированные азербайджанские территории показали другим цветом, отметив их на карте как "Nagorno Krabakh Republic" и "Artsakh".

"Провокационные действия спровоцировали спор, Э. Алиев потребовал, чтобы карты и буклеты немедленно были убраны с выставки. Его требование встретило серьезный протест, применив против него физическую силу, пытались отдалить от стендов.

Эмиль Алиев неоднократно встретился с организаторами и в результате его серьезных усилий, настойчивости материалы провокационного характера были убраны с выставки", - сообщили в Госкомитете.