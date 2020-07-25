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Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев

Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев 10:35 Одни из наиболее авторитетных еврейских организаций мира и США - Центр Симона Визенталя и представительство Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе 21 июля осудили зверства, совершенные армянскими дашнаками против членов азербайджанской об
Диаспора
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25 июля 2020 г. 12:32
Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев

Одни из наиболее авторитетных еврейских организаций мира и США - Центр Симона Визенталя и представительство Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе 21 июля осудили зверства, совершенные армянскими дашнаками против членов азербайджанской общины перед генконсульством нашей страны в Лос-Анджелесе.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана, в распространенных заявлениях была подчеркнута неприемлемость насильственных нападений на членов азербайджанской общины. В то же время был озвучен призыв к управлению полиции Лос-Анджелеса о надлежащем расследовании этих преступлений, совершенных на почве ненависти.

Отметим, что сразу после совершения нападения армянских дашнаков на членов азербайджанской общины Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе незамедлительно проинформировало об этом преступлении авторитетные еврейские организации в США, с которыми испокон поддерживаются дружеские отношения. Еврейские организации продемонстрировали солидарность с Азербайджаном.

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Версия на английском языке World’s largest Jewish organizations condemn violent assaults on Azerbaijanis in LA
Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən böyük yəhudi təşkilatları ermənilərin azərbaycanlılara hücumlarını pislədi
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