Крупнейшие еврейские организации осудили нападения армян на азербайджанцев

10:35 Одни из наиболее авторитетных еврейских организаций мира и США - Центр Симона Визенталя и представительство Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе 21 июля осудили зверства, совершенные армянскими дашнаками против членов азербайджанской об

Одни из наиболее авторитетных еврейских организаций мира и США - Центр Симона Визенталя и представительство Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе 21 июля осудили зверства, совершенные армянскими дашнаками против членов азербайджанской общины перед генконсульством нашей страны в Лос-Анджелесе.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана, в распространенных заявлениях была подчеркнута неприемлемость насильственных нападений на членов азербайджанской общины. В то же время был озвучен призыв к управлению полиции Лос-Анджелеса о надлежащем расследовании этих преступлений, совершенных на почве ненависти.

Отметим, что сразу после совершения нападения армянских дашнаков на членов азербайджанской общины Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе незамедлительно проинформировало об этом преступлении авторитетные еврейские организации в США, с которыми испокон поддерживаются дружеские отношения. Еврейские организации продемонстрировали солидарность с Азербайджаном.