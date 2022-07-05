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Гусман: Более 2 млн наших соотечественников, проживающих в России, высоко ценят поддержку комитета

Гусман: Более 2 млн наших соотечественников, проживающих в России, высоко ценят поддержку комитета Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Российской Федерации, заслуженный журналист и заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России Михаил Гусман поздравил Государственный комитет по работе с диаспор
Диаспора
5 июля 2022 г. 17:36
Гусман: Более 2 млн наших соотечественников, проживающих в России, высоко ценят поддержку комитета

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Российской Федерации, заслуженный журналист и заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России Михаил Гусман поздравил Государственный комитет по работе с диаспорой с 20-летием со дня основания.

Как сообщает Report, в письме, адресованном председателю Государственного комитета по работе с диаспорой Фуаду Мурадову, известный журналист отметил, что с момента своего создания структура проводит активную работу по поддержке азербайджанской диаспоры, расширяет связи с азербайджанцами за рубежом и вносит большой вклад в укрепление межнационального диалога. “Более 2 миллионов наших соотечественников, проживающих в России, высоко ценят внимание и поддержку комитета. Твердо знаю и смею Вас уверить, что вся азербайджанская диаспора России искренне и горячо гордится блистательными успехами Азербайджана на мировой арене, замечательными результатами, достигнутыми в вопросах экономического, социального и культурного строительства страны.

Все успехи современного Азербайджана, как считают в азербайджанских диаспорах всего мира, связаны с великой ролью в построении страны национального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, а также выдающимися заслугами в поступательном развитии нашей Родины Президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева.

Я убежден, что все азербайджанские соотечественники всегда будут преданы своей исторической Родине, преисполнены чувством благодарности к ней и глубокого патриотизма".

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

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