Губернатор Борчалы не спешит с назначением азербайджанца своим заместителем

Губернатор грузинского региона компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили явно не спешит с назначением своего заместителя, который по национальности должен быть азербайджанцем.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом он ясно дал понять журналистам.

На вопрос о том, "когда же вы назначите заместителя-азербайджанца", Рехвиашвили ответил: "Придет время, узнаете".

Отметим, что у губернатора Квемо Картли три заместителя, одним из которых должен быть азербайджанец. Некогда занимавший этот пост Заур Даргаллы в мае нынешнего года был избран главой Исполнительной власти Марнеульского района. С тех пор пост вице-губернатора пустует.