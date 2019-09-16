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Губернатор Борчалы не спешит с назначением азербайджанца своим заместителем

Губернатор Борчалы не спешит с назначением азербайджанца своим замом

Губернатор грузинского региона компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили явно не спешит с назначением своего заместителя, который по национальности должен быть азербайджанцем. 

По сообщению грузинского бюро Report, об этом он ясно дал понять журналистам. 

На вопрос о том, "когда же вы назначите заместителя-азербайджанца", Рехвиашвили ответил: "Придет время, узнаете". 

Отметим, что у губернатора Квемо Картли три заместителя, одним из которых должен быть азербайджанец. Некогда занимавший этот пост Заур Даргаллы в мае нынешнего года был избран главой Исполнительной власти Марнеульского района. С тех пор пост вице-губернатора пустует.

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