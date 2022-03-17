Глава МВД Грузии: Дело общественной активистки Байрамовой взято под контроль

Дело грузинской общественной активистки Самиры Байрамовой взято под контроль.

Дело общественной активистки Грузии Самиры Байрамовой взято под контроль.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал во время выступления в парламенте.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 151 (угроза) Уголовного кодекса Грузии: "Самира Байрамова была привлечена к следствию, она дала показания. Cледствие будет доведено до конца".

14 марта С.Байрамова нарисовала флаги Украины и Евросоюза на фасаде марнеульского офиса пророссийской партии "Консервативное движение" и написала "Россия - оккупант". Вчера сторонники партии пригрозили активистке расправой.